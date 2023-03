Aastaks 2032 investeeritakse elurikkusesse 18,8 miljonit eurot

Keskkonnaministeeriumi juhtimisel käivitub projekt LIFE-SIP AdaptEst, et parandada Eesti valmisolekut kliimamuutustega kohanemiseks. Projektiga uuendatakse Eesti tuleviku kliimaprognoose ning leitakse mitmele Eesti piirkonnale lahendused muutuvate ilmastikutingimustega paremaks toimetulekuks.

Näiteks uuritakse, milline on luhaheina kui biomassi kasutuspotentsiaal; otsitakse võimalusi heitvee taaskasutuseks Ida-Virumaa põllumajanduses ja tööstuses; otsitakse lahendusi veekogude seisundi parandamiseks ning täiustatakse lõheliste kudemistingimusi; kasvatatakse ja asustatakse veekogudesse kaitsealuseid ja ohustatud kalaliike nagu tõugjas, harjus ja siig ning seiratakse nende liikide olukorda, samuti lammutatakse vähemalt kümme paisu ning taastatakse jõeelupaiku kokku 100 kilomeetril ja koelmualasid 1000 ruutkilomeetri suurusel alal.

Ühtlasi selgitatakse välja, milliste puude järglased on ilmastikule ja haigustele vastupidavad ja millistest piirkondadest pärit puuliike saaksid metsaomanikud oma metsa uuendamisel kasutada.

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõuniku Maris Arro sõnul aitavad need erinevad tegevused hoida meie ökosüsteeme niiöelda parema tervise juures. «Terved ökosüsteemid aitavad meil kliimamuutustega paremini toime tulla. Peame oma elurikkust hoidma ja säilitama, sest see on meie endi elu pant,» rõhutas Arro.