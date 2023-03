Graafik ⟩ Energiasõjas peab Venemaa juba lüüasaamist tunnistama

«Energiakriis iseenesest ei ole veel läbi, kuna hinnad on endiselt oluliselt kõrgemad kui paar aastat tagasi. Samas võib öelda, et läbi on saamas energiasõda Venemaaga, kes ei suuda enam oluliselt energiaturgu mõjutada,» märkis energiakaupleja Baltic Energy Partners tegevjuht Marko Allikson.