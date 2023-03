Credit Suisse'i ülevõtmine toob investoritele kümnetesse miljarditesse ulatuva kahju

Šveitsi finantsjärelevalve asutuse FINMA poolt initsieeritud ülevõtu tulemusena omandab riigi suurim panganduskontsern UBS maksejõuetuse ohtu sattunud Credit Suisse'i 3,24 miljardi dollari eest. Kuigi panga aktsionäride jaoks tähendas tehing reedese sulgemishinnaga võrreldes ligi 60-protsendilist kaotust, ei ole nemad siiski kõige suuremad kannatajad.

Üleminekust enim kahju saavad hoopis panga AT1 võlakirjade omanikud, kelle vara kantakse tehingu järel sootuks maha. Seejuures oli AT1 võlakirju emiteeritud kokku umbes 17 miljardi dollari väärtuses.

Samuti on tähelepanuväärne, et aktsionärid, kes reeglina paiknevad näiteks pankrotiprotsessides võlakirja omanikest tagapool, saavad umbes 40 protsenti panga reedesest väärtusest siiski kätte.

Põhjus peitub selles, et AT1 võlakirjad on olemuslikult suurema riskiga võlakirjad, mis võeti kasutusele pärast eelmist finantskriisi pankade parema kapitaliseerituse tagamiseks. Kuigi oht, et riskide realiseerumisel võivad nende omanikud kõigest ilma jääda, oli kõigile teada, ei uskunud investorid, et suurte pankade puhul tegelikult ka nii läheb.

Ka pärast ülevõtmise uudise eile ilmsiks tulekut arvas osa investoreid, et nende võlakirjad on vähemalt osaliselt kaitstud. Otsuse, et tegelikult nii ei ole, tegi Šveitsi regulaator riigi pangandusreeglitele viidates.

Ka tasub märkida, et AT1 võlakirju pakutakse ainult professionaalsetele investoritele ning eriti populaarsed on need Aasia varahaldurite seas.