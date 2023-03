Mõne nädala eest tuli Eesti Energia välja uue elektripaketiga, millega keelitati inimesi universaalteenusest loobuma. Tõsi: sel aastal on börsielekter olnud enamasti odavam kui universaalteenus, nii et riigielektri paketiga liitunud on pidanud rohkem maksma kui börsirahvas.