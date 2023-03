Ehitusõpe kaotab populaarust, kuid töökäsi on endiselt puudu

Ehitusplats. Pilt on illustratiivne.

Kuressaare ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja Andres Meisterson teatas, et tavaline ehituseriala on noorte hulgas populaarsust kaotamas. Samas on tema sõnul tööturul ehitajate puudus, mida kinnitab ka Kutsekoja hiljutine uuring.