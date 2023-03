Eesti Gaas sai kätte kaks laevatäit LNGd

«Hangime ühena vähestest piirkonnas tegutsevatest energiafirmadest gaasi ise otse tootjatelt, see võimaldab meil pakkuda klientidele suuremat kindlust ja paremaid hindu ning on kasvatanud viimase aasta jooksul meie turuosa Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ning nüüd värskelt ka Poolas,» märkis juhatuse esimees Margus Kaasik.

Eesti Gaas on sõlminud LNG terminalidega kokkulepped käesoleva aasta sügiseni kokku kümne gaasilaeva toomiseks – kolm tarnet on juba jõudnud Leedu Klaipeda sadamasse ning kevadsuvel tuleb veel seitse Soome Inkoo sadamasse. Aasta alguses, 17. jaanuaril saabus Klaipedasse Ameerika Ühendriikidest Isabella, 10. märtsil Norrast Arctic Princess ja 18. märtsil samuti Norrast Arctic Aurora. Eelmisel aastal hankis Eesti Gaas oma klientidele viis suurt laevatäit gaasi Klaipeda sadama kaudu.

«Gaasi globaalne hind on alla läinud, näeme sama taseme säilimist vähemalt järgmise aasta jooksul, kõik see on andnud klientidele kindlust ning paljud vahepeal muid kütuseid kasutanud kliendid on kas juba naasnud gaasi juurde tagasi või plaanivad seda lähiajal,» sõnas Kaasik.