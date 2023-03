​Riik taotleb Eesti-Läti meretuulepargi hoonestusluba

«Kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja varustuskindluse suurendamiseks on meil vaja toota senisest oluliselt rohkem taastuvelektrit ning arvestada seejuures ka tulevikus suureneva elektritarbimisega. Meretuulepargid on seetõttu Eestile hädavajalikud ning on rõõmustav, et riigi poolt eelarendatav ELWIND-i projekt on jõudmas järgmisesse faasi, viies meid sammukese lähemale kohaliku, odavama ja keskkonnasõbralikuma energiatootmisega tuleviku kindlustamisele,» lausus majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.