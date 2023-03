Vedurijuhid jõudsid riikliku lepitaja abil Elrongiga kokkuleppele

Eesti raudteelaste ametiühingu esimees Oleg Tšubarov tõdes, et läbirääkimised olid väga keerulised. «Töötajad soovisid, et palgatõus tasandaks kõrgest inflatsioonist tekkinud palga ostujõu vähenemist. Mis oli ka põhjendatud nõudmine ja on hea, et jõudsime üksteise mõistmiseni,» kommenteeris Tšubarov läbirääkimiste tulemust.