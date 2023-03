Mis toimub Eesti tanklates? Nafta hind on muinasjutuliselt madal, aga kütuse hind ei lange

Brenti toornafta barreli hind on viimase kuu ajaga langenud 14,3%. Aasta alguse tasemega võrreldes on naftabarrel tervelt 17,2% odavam. Nafta hind oli täna hommikul viimase 15 kuu kõige madalamal tasemel.

Reutersi analüütikud on öelnud, et nafta hinnalanguse taga on osaliselt kauplejate hirm USA pangandussektori probleemide ees. Euroopas ehmatas investoreid 170 aasta vanuse Šveitsi panga Credit Suisse peaaegu-kollaps, täna sai teatavaks, et panga ostab ära konkurent UBS. Samal ajal hindavad naftaanalüütikud, et Hiina nõudlus kasvab, mis peaks omakorda hinda toetama.