Tallinna-Tartu maanteel asutakse ehitama uut 2+1 lõiku

Lepingu maksumus on 8,9 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on selle aasta november 2023, teatas Nordecon börsile.

Neanurme–Pikknurme kolmerealise teelõigu pikkus on 6,4 kilomeetrit. Tallinna–Tartu suunaline möödasõiduala on 2,1 kilomeetrit pikk ning Tartu–Tallinna suunaline möödasõiduala on 2 kilomeetri pikkune. Sõidusuunad on eraldatud keskpiirdega.