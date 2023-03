USA ihkab õiglust: Biden kutsus üles pangajuhtide karistusi karmistama

«Kongress peab tegutsema, et määrata rangemad karistused pankade kõrgematele juhtidele, kelle halb töö aitas kaasa nende pankade ebaõnnestumisele,» märkis Biden.

Senati panganduskomitee esimees Sherrod Brown nõudis samuti rangemate reeglite kehtestamist pankade riskantse käitumise ohjeldamiseks ning ütles, et tema ja komitee uurivad võimalusi juhtide vastutusele võtmiseks.

«Me vajame tugevamaid reegleid, et ohjeldada riskantset käitumist ja ebakompetentsust,» ütles Brown. «Meie töö on järelevalve ja me otsime kõiki viise, kuidas saaksime kaitsta töötavate perede raha riskantsete panuste eest, mis Silicon Valleys ega Wall Streetil end ära ei tasunud.»