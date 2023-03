AK ⟩ Panganduskriisid käivad pooleteise aastakümne tagant

Kui 2008. aasta sügisel kulminatsiooni saavutanud finantskriisi põhjustajateks olid investeerimispangad ja nn tavalisi panku puudutas see vähem, siis nüüd sai kriis alguse just tavalisest, ehkki küll nišipangast.

Möödunud neljapäeval teatas USA suuruselt 16. pank, Californias asuv Silicon Valley Bank (SVB), et on müünud osa varasid kahjumiga ning plaanib raha kaasamiseks müüa aktsiaid. SVB on ülimalt kontsentreeritud nišipank, kelle kliendibaasist enam kui neli viiendikku oli seotud idufirmadega: iduettevõtted, idufirmade asutajad, riskikapitalifirmad ja -fondid.