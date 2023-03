Arendajatöö sobib hästi karjäärimuutust tegevale inimesele

Tihti võib kohata arvamust, et IT on noorte inimeste pärusmaa ning mõnesmõttes on see müüt natuke parem versioon varasemast arvamusest, et arvutiasju teevad vaid veidi omamoodi olemisega patsidega poisid. Siiski, nii nagu oli vale see arvamus toona, ei pea kuidagi paika tõdemus, et IT-ettevõtted otsivad oma sekka vaid värskelt koolipingist lahkunud noori, või et paarkümmend aastat mõnel teisel elualal tegutsenud inimesed ei suudaks end IT-s hästi sisse seada.