Hea uudis ⟩ Soomlaste Olkiluoto tuumajaama kolmas reaktor tõmbab elektri hinna järsult alla

Soome energiafirma Väre arvutas välja, milline on uue tuumareaktori mõju elektri hinnale. Ettevõtte ekspertide hinnangul langetaks Olkiluoto 3 täisvõimsusel ehk 1600 megavatti elektrit tootes börsil hinda keskmiselt 5 sendi võrra kilovatt-tunni kohta, vahendas Taloussanomat.

Viimastel nädalatel on elekter börsil maksnud 10-12 senti kWh, seega langeks hind pea kaks korda. Viimasel ajal harukordseid hindu näeme aga juba täna hilisõhtul ja öösel kui kilovatt-tunni hind langeb kohati alla 1 sendi.

Väre kasutas hinna modelleerimisel regressioonimudelit, mis võtab arvesse Olkiluoto 3 toodangut, tuulenergia tootmisprognoosi, elektri importi ja eksporti, temperatuuri, veeolukorda hüdroelektrijaamades, gaasivarusid, elektritarbimise ööpäevaseid, nädalasi ja hooajalisi rütme, samuti söe, gaasi ja saastekvootide hindu.

Väre andmeanalüütiku Sami Kohvakka hinnangul vastab Olkiluoto 3 täisvõimsusel töötamine üheksa kraadisele välistemperatuuri tõusule. «Suure efekti annab see, et tuumajaama abil saab leevendada elektri maksumust tipptundidel, mil muidu tuleks kasutada kallist fossiilelektrit. Nüüd, kus fossiilse elektri hind on juba langenud, väheneb ilmselt mõnevõrra tuumajaama mõju hindadele,» kirjeldas ta.

Hinnalangus on juba kajastunud ka Põhjamaade tulevikutehingute turul, kus näiteks maikuu futuurid on langenud viimastel nädalatel kolmandiku võrra, 50 euroni MWh kohta ja juuli futuurid maksavad hetkel 40 euro MWh.

Regulaarne elektritootmine peaks Olkiluoto 3 reaktoris algama viimaste plaanide kohaselt 17. aprillil. Täisvõimusel katab 1600 MW reaktor umbes 14 protsenti Soome elektrivajadusest. Eesti tänast tarbimist ületab see aga enam kui poolteist korda. Kuna Soome elektritootmine mõjutab otseselt elektri hinda börsil, siis jõuab suur osa sellest ka siinse tarbijani. Eesti ja Soome vahelise kahe Estlink elektrikaabli läbilaskevõime on kokku 1000 megavatti, mis on pea sama palju kui Eesti tänane keskmine elektritarbimine ja see aitab enamasti Soome ja Eesti elektrihindu hoida sarnasel tasemel.

Samas pole Olkiluoto 3 reaktorit kahjuks juba pikka aega korralikult käima saadud. Eurajoel Satakuntas asuva tuumajaama elektritootmise algust on aastaid edasi lükatud. Pikka aega arvati, et regulaarne elektritootmine algab märtsis. Veebruari keskel avastati aga turbiinides klapivead ning seoses nende remondiga otsustati laiendada hoolduse ulatust kõikidele klappidele. «Hooldus on nüüdseks lõpetatud, seega saab käikulaskmist jätkata. Ees ootavad viimased katsetused enne tavapärase elektritootmise alustamist,» ütles TVO tootmisjuht Marjo Mustonen kolmapäeval.