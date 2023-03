Women Go Tech programm kutsub naisi tehnoloogiasektorisse

Eriti oodatud on Ukraina naised, kuna programmis osalemine võimaldab neil tutvuda uute ja paljutõotavate võimalustega, mis aitavad neil tööturule integreeruda. Karjäärivõimalusi tehnoloogiamaailmas plaanitakse sel aastal tutvustada kokku 25 000 naisele.

«Women Go Tech» kaasasutaja Žydrūnė Vitaitė sõnul on naistel väga suur potentsiaal ja võimekus panustada IT ja tehnoloogia valdkonda. Tema hinnangul pole seda võimekust sarnaselt Leedule ära kasutatud ka teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Sotsiaalsete stereotüüpide murdmine ja majanduslike ning sotsiaal-kultuuriliste muutuste toimumine ühiskonnas on Vitaitė hinnangul just nüüd muutmas naiste rolli IT-sektoris.

Programm pakub sel aastal õppuritele kahte professionaalset kaugõppe programmi. Neist esimene on sessioonidel põhinev avastusprogramm (Discovery Program), mis on üldisem sissejuhatus tehnoloogiasektori karjäärivõimalustest. Teine on kiirendusprogramm (Acceleration Program), mis põhineb mentorlusel, ja aitab osalejal kiiremini valitud valdkonda sisse elada. Registreerimine on avatud 22. märtsini. Rohkem infot ja registreerumise võimaluse leiab organisatsiooni kodulehelt.

Ettevõtja Taavi Kotka: Eesti haridussüsteem ei võimalda naistel konkureerida parimatele töökohtadele

«Soorollid, kodune kasvatus ja Eesti haridussüsteem ei võimalda naistel konkureerida parimatele erialalistele töökohtadele tehnoloogia valdkonnas. Kõik initsiatiivid on teretulnud, mis seda probleemi edukalt vähendavad,» leiab naistele mõeldud mentorlusprogrammist kuuldes IT-ettevõtja ja palgalõhe vähendamise aktivist Taavi Kotka.

Eesti võrdõigusvoliniku Christian Veske sõnul on algatused, mis toovad rohkem naisi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektorisse, olulised nii riigi, ettevõtete kui ka töötajate perspektiivist. «Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) on välja arvutanud, et kui saavutada STEM - teadus, tehnoloogia, inseneriteadus, matemaatika - valdkonnas sooline tasakaal, siis kasvaks EL sisemajanduse koguprodukt aastaks 2050 kuni 9,6 protsenti,» ütles Veske.

Tema sõnul ei ole naiste kaasamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektorisse aga oluline ainult makromajanduslikust vaatenurgast, vaid see on kasulik ka ettevõtetele endile, sest see suurendab nende potentsiaali mitmekesiste tiimidena vastata paremini klientide ootustele.

«Loomulikult ei saa tähelepanuta jätta seda, et tehnoloogiasektoris makstakse keskmisest kõrgemaid töötasusid ning seetõttu naiste suurem osalemine seal aitaks kindlasti kaasa naiste majandusliku iseseisvuse suurenemisele ja soolise palgalõhe vähenemisele,» sõnas Veske.