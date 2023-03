Seitse vihjet kinnisvaraotsijale tänasel kinnisvaraturul

«Loomulikult tuleb siinkohal eristada investorid ja tavatarbijad ehk koduostjad. Antud nõuanded on antud koduostjatele,» ütles Pindi Kinnisvara juhatuse liige Andres Teder.

1) Ära osta vara, mis isegi heal ajal teiste suhtes järeljooksik on. Siia hulka kuuluvad soojustamata majade otsakorterid, esimesel korrusel paiknevad elamispinnad tänava ääres, viimased ja kõrged korrused nn perekorteritel liftita majas, ahiküttega korter kõrgel korrusel liftita majas, trasside mürale avatud fassaadid jms. Eelmisest kriisist väljudes nägime, et selliste varadega kauplemise aktiivsus taastus oluliselt kauem.

2) Soeta vara, mille eest on hoolt kantud. Renoveerimata «paneelikat» ja või räämas puitmaja on kehv vaadata ja ega seal sees palju parem olla pole. Sisekliima on untsus, soojapidavus olematu. Mida kehvemas seisukorras on maja, seda vähem on selles asuvale elamispinnale huvilisi. Eelkõige näitab see elanike vähest valmidust ja korteriühistu vähest pealehakkamist. Samas tasub osta just korterit majas, kus renoveerimistööd on just algamas, et võita hilisemalt väärtuse tõusust renoveerimise läbi.

3) Arvesta, et puudused mis ülevaatusel silma jäid, ei kao, vaid võimenduvad ajas.

4) Öeldakse küll, et ilu patta ei panda, kuid inimene ostab ka kinnisvara silmadega. Kui soetad endale elamispinna, millelt on vaade armsale metsatukale, maja ees on korrastatud mänguväljak ning trepikoja eest kasvavad lilled, siis see on veidikenegi eristuv hallist massist, mis aitab tulevikus vara vajadusel müüa.

5) Jälgi kõrvalkulusid. Olgu uus või vana maja, vahet pole – kõrvalkulud võivad osutuda ebameeldivalt kõrgeks isegi siis, kui küttesüsteem on «viimase peal». Mida kulutõhusam on elamispind, seda atraktiivsem on see ka keerulisematel aegadel.

6) Lisaboonused ongi sellepärast boonused, et lisavad varale väärtust. Seega tasuks ka vanemates majades vaadata keldriboksi olemasolu ja parkimiskorraldust.