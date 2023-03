Kuue kuu euribor langes

Keskpanga nõukogu jälgib ECB kinnitusel tähelepanelikult praegusi turupingeid ja on valmis võtma vajalikke meetmeid, et säilitada hinna- ja finantsstabiilsus euroalal. Euroala pangandussektor on keskpanga hinnangul vastupidav ning kapitali- ja likviidsuspositsioonid on tugevad. Igal juhul on ECB käsutuses kõik rahapoliitilised vahendid, et pakkuda euroala finantssüsteemile vajaduse korral likviidsustuge ja säilitada rahapoliitika mõju sujuv ülekandumine.