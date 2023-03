Kui palju on sinu kinnisvara väärtus tänaseks langenud ja mis edasi saab?

«Esiteks varade väärtusest. Laias laastus saab öelda, et kõikidele juba teadaolevatel põhjustel ehk kiire rahahinna kasvu ning üleüldise rahva vaesumise taustal on hinnalangus olnud tuntav. Pealinna äärelinnades on langus olnud kuni paarkümmend protsenti, samas on ka varasid, mille hinnad on jõnksatanud allapoole ühekohalise protsendi võrra,» sõnas Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.

«Õnneks on hinnalangus tõsiselt mõjutanud veel üsna väheseid investoreid ja koduomanikke, kui nad just ostu ei teinud absoluutses tipus. Paraku, mida nädal edasi, seda rohkem kannatajaid on ning üha päevakajalisemaks muutub küsimus, mis juhtub siis, kui langus ei peatu – peamiselt mõjutabki see just üüriinvestoreid, kelle rahavood on muutumas või muutunud negatiivseks,» sõnas ta.

«Loota, et kinnisvarahindade korrektsioon päevapealt lõppeks, on põhjendamatu, kuna üks oluline trendimurdja on veel toimumata. Selleks on likviidsuse kasv. Praegu raha seisab ning tehinguid tehakse väga vähe – see hinnalangust tekitabki, sest pakkumist on rohkem kui nõudlust. Enne peab tulema tagasi nõudlus ehk kaup peab muutuma atraktiivseks. Järgmisena hakkab suurenema tehingute arv ja alles siis saame rääkida sellest, et hinnad jäävad paigale ning tulevikus keeravad nina ka ülespoole, kuid sedalaadi protsess võtab kogemustele tuginedes aega 2-3 aastat,» selgitas Sooman.