EY Elutöö preemia saanud ettevõtja: minu jaoks on üks toode väga oluline, see on kasum

Direct Consulting on pea 25 aastat tegutsenud katusettevõte, mis ühendab enam kui 30 ettevõttest koosnevat gruppi. Ettevõtte nõukogus on lisaks Tiit Kõuhknale tema abikaasa Liia ning poja Toomas Kõuhkna tütar Saara. Toomas Kõuhkna on ettevõtte juhataja.

Kõige suurem osa ettevõttest on kalatööstusel, kuhu kuuluvad nii püügi kui töötlemisettevõtted. Neid firmasid on 15-20, sest Kõuhkna sõnul sünnib uusi ettevõtmisi, samas kui osa jälle likvideeritakse. «Ostame uue laeva, teeme uue firma,» räägib ta. Sest elu on 30 ettevõtlusaasta jooksul õpetanud, et mune tuleb eraldi korvidesse panna. Sestap on nad ka palju kinnisvara arendanud. Tallinna piirkonnas on ettevõttel ligi 100 000 ruutmeetrit renditavat pinda.

Kõuhkna kinnitusel on neil laevanina ikka vee peal. «Minu jaoks on üks toode väga oluline: see on kasum,» tunnistab Kõuhkna. Sest kui kasumit ei teeni, ettevõte kaua püsti ei püsi. Siiski ei tähenda raha edu. «Edu ei ole mitte rahakoti täitmine, vaid väärtuste loomine,» kinnitab ta.

«Olen olnud suurelt unistaja ning endale suuri eesmärke seadnud.»