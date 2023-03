Prantsuse keskpankur: Euroopa pangad on erakordselt tugevas vormis

«Euroopa pangad ei ole sellises olukorras nagu teatud Ameerika pangad väga lihtsal põhjusel, mis on see, et nende suhtes ei kehti samasugused reeglid,» ütles Euroopa Keskpanga nõukokku kuuluv François Villeroy de Galhau telekanalile BFM.

Villeroy de Galhau rõhutas, et pärast 2008. aasta finantskriisi loodi nõndanimetatud Basel III reeglid tagamaks, et pankadel on piisavalt kapitali ja likviidsust, ning see süsteem on olnud tõhus. Ta märkis, et Basel III reegleid järgib 400 Euroopa pangandusgruppi, samal ajal kui USAs on neid vaid 13.