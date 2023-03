Lokkav omavoli ja seaduse rikkumine üüriturul

«90 protsendil juhtudest on selle taga ikka maksuasjad,» ütleb tehingut vahendanud 25-aastase staažiga maakler, kes palub nime mitte avaldada. «Olen selgitanud küll, et kui see on teie ainuke sissetulek, siis saate selle maksuvaba tuluna kätte, kui teil on vaja remonti teha, saate need kulud maha arvata, aga inimesed ütlevad, et see on liiga keeruline.»