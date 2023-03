Britid katsetasid edukalt uut töökorraldust ettevõtetes

Tehnoloogiaettevõtte Otta tegevjuht Sam Franklin ütles, et terve tööpäeva kärpimine ühest nädalast tundus talle suur samm, kuna see vähendab töötunde 20%. «Seda tehes tundsin, et hakkan paati liiga palju kõigutama,» rääkis ta CNBC Make It'le.

Ta otsist keskteed ja leidis selle üheksas tööpäevas kahenädalases töötsüklis. See tähendab, et 14 kalendripäeva jooksul on üheksa tööpäeva ja viis puhkepäeva. Igal teisel nädalal saavad töötajad lisa vabapäeva, sageli reedel.

Otta on üks paljudest ettevõtetest, kes praegu seda töömudelit katsetab – kui see hästi läheb, võib lõpuks olla valikuvõimalus neljapäevasele nädalale üleminek.

«Asjatundjana tundus, et miks mitte proovida üheksa päeva kahe nädala jooksul?» ütles Franklin.

Selle töömudeli eelised on seda testinud inimeste sõnul sarnased neljapäevase nädala eelistega. See hõlmab tootlikkust, töötajate rahulolu, paremat töö- ja eraelu tasakaalu ning paremat heaolu. Franklin on märganud, et see teema kerkib päevakorda ka töölevõtmise käigus.

«See on üks asju, mida kõik mainivad värbamisel, et lugesin sellest ja mulle meeldib, ja ma tahaks nii töötada.»

Ben Branson-Gateley, personalitarkvarafirma Charlie HR tegevjuht ja kaasasutaja, kes järgib samuti üheksa tööpäevaga kahenädalast mudelit, ütleb, et on märganud täiendavaid eeliseid võrreldes neljapäevase nädalaga.