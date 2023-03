Euroopa Komisjon: praegune olukord võib ohtu seada kliimaeesmärkide saavutamise

Samas kui nõudlus kriitilise tähtsusega toorainete järele peaks prognooside järgi järsult kasvama, on Euroopa sunnitud need valdavalt importima kolmandatelt riikidelt, kes on tihti praktiliselt monopoolses seisundis. Nagu on näidanud nii COVID-19 järel tekkinud toorainenappus kui ka energiakriis, mille põhjustas Venemaa sissetung Ukrainasse, tuleb Euroopa Liidul (EL) oma majanduse vastupidavuse parandamiseks maandada riskid, mida selline strateegiline sõltuvus tekitab tema tarneahelatele. Praegune olukord võib komisjoni hinnangul seada ohtu EL-i kliima- ja digieesmärkide saavutamise.