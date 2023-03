Putin Vene miljardäridele: patriotism peab olema tähtsam kui kasum

Paljud neist suurärimeestest on pandud lääne poolt sanktsioonide alla, mida Putin on kasutanud argumendina, et kodus investeerimine on turvalisem. Eelmisel kuul ütles ta ärijuhtidele, et tavalised venemaalased ei tunne nende jahtide ja paleede konfiskeerimise suhtes mingit sümpaatiat.