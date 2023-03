Kokaiini toodetakse maailmas rohkem kui kunagi varem

Boliivia, Colombia ja Peruu, kes on ajalooliselt domineerinud kokalehtede tootmist, kasvatasid kokat 2021. aastal kokku rohkem kui 300 000 hektaril, teatas Viinis asuv ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC).

Covid-19 pandeemiast põhjustatud ajutised häired ülemaailmsetel uimastiturgudel ei mõjutanud seega pikemaajalisi suundumusi, kuna ülemaailmne kokaiini pakkumine on kasvanud rekordtasemele, mida toetab kasvav nõudlus.

Kuigi kasutajate arvu pidev kasv on osaliselt tingitud elanikkonna kasvust, näitab aruanne ka kokaiini tarbimise leviku suurenemist.

Nõudlus narkootikumi järele, mida müüakse umbes 70 euro eest grammi, on endiselt koondunud jõukate elanike sekka Ameerikas ja Euroopas.

Muutused on toimunud ka Euroopa transiidis. Põhjamere sadamad, nagu Rotterdam ja Hamburg, on varjutanud Lääne-Euroopasse saabuva kokaiini traditsioonilised sisenemiskohad Hispaanias ja Portugalis.

Aruandes märgitakse ka, et Venemaa sõda Ukrainas on mõjutanud uimastikaubanduse marsruute.

«On tõenäoline, et välismaised kuritegelikud rühmitused, kes varem kasutasid Ukraina sadamaid, et vältida kontrolli Lääne-Euroopas, on oma tegevuse üle viinud teistesse Musta mere sadamatesse Rumeenias või Bulgaarias,» ütles UNODC.