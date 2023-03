Fondijuhid põletavad endiselt pensioniinvestorite vara

Pensionikeskuse statistikast selgub, et viimase kolme kuuga suutsid positiivset tootlust genereerida vaid kaks teise samba fondi: LHV pensionifond M (0,98 protsenti) ning LHV pensionifond XL (1,2 protsenti). Kõikide teiste fondide kolme kuu tootlus oli negatiivne, neist kehvim oli Luminori pensionifond A Pluss (–2,84 protsenti).

Kui neli kuud tagasi ulatus teise samba 12 kuu negatiivne tootlus kuni miinus 19 protsendini, siis nüüd on suurima negatiivse tootlusega Tuleva Maailma Võlakirjade fondi miinus 11,2 protsenti.

Postimehe teise samba pensionifondide ülevaadete avaldamise tsükkel on reeglina iga nelja kuu tagant, sest sellise tihedusega saab pensionifondi vahetada ning teha ka avaldusi teisest sambast väljumiseks.

Ka halvemuselt teine aastase tootlusega fond on konservatiivne võlakirjafond Luminor C, mille osakute hind on langenud üheksa protsenti.