Panganduskriis jõudis Euroopasse

Credit Suisse on Šveitsi suuruselt teine pank, mis tegutseb globaalselt ja kuulub Euroopa 20 suurema panga hulka. Panganduse reguleerijate kõnepruugis on tegemist süsteemselt olulise pangaga. Selliseid panku naljalt allavett ei lasta –​ nad on too big to fail (kokku kukkumiseks liiga suured).