«Me saime eelmine aasta toetust päikesepargi ehitamiseks Elva haigla katusele,» selgitas haigla juhataja Peeter Laasik. Haiglas aega ei raisatud ning õige pea oli koos taotlus 20 kW suuruse päikesepargi liitumise jaoks. Laasik nentis, et see maht on nagu keskmise maja tarbimine. Põhjus, miks just sellist suurust sooviti, peitub Laasiku sõnul selles, et hetkel haigla katusele lihtsalt suuremat päikeseparki ei mahu.