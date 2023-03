VAATA OTSE ⟩ Selgub EY aasta ettevõtja

Juba 15-ndat korda jagatakse tunnustusi Eesti parimatele ettevõtjatele. Need on inimesed, kes kujundavad meie tulevikku ja majandust. Kelle visioonid, ideed ja pühendumus aitavad kaasa meie arengule. Eesti ettevõtjate visioonid ja innukus on see, mis viib meie riiki edasi ning aitab luua paremini toimivat maailma. Me tunnustame Eesti Aasta Ettevõtja konkursi kaudu pidurdamatuid ettevõtjaid, kelle kirg ja tahtejõud aitavad luua maailma muutvat innovatsiooni ning arengut.