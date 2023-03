Kodulaenude baasintress euribor kukkus alla kolme protsendi

Soome meedia andmetel noteeriti täna kuu euribor 2,985 tasemel, kolmapäeval oli see 3,131 protsenti. Soomlaste enamike kodulaenude baasintress 12 kuu euribor kukkus 3,359 protsendini. Kolme kuu euribor langes 2,646 protsendile.

Soome Nordea peaanalüütiku Jan von Gerichi sõnul on tänane langus 12 kuu euribori osas läbi aegade suuruselt teine ​​päevaliikumine. Tema sõnul on intressiväljavaade muutunud taas oluliselt ebakindlamaks. «Homme on ilmselt taas tõusva päeva kord,» ennustas von Gerich Twittersis.