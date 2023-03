Ehitusfirma juht: inimesel on odavam osta uus korter kui vana maja renoveerida

Minu hinnagul on suure hulga hoonete puhul renoveerimistööde tasuvusaeg rohkem kui 35 aastat ja see ei tasu tegelikult ära. Ehk siis renoveerimiseks kulutame lühikese perioodi jooksul oluliselt rohkem energiat kui peale tööde valmimist 35 aasta jooksul kokku hoiaks. Soomlased on rehkendanud, et tasuvusaeg on ca 60 aastat.... Ehk siis tuleks väga põhjalikult kaaluda milliseid hooneid on üldse mõtet sellises mahus renoveerida.