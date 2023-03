Ministeerium: Eesti ei nõustu sundrenoveerimise kavaga

Teisipäeval võttis Euroopa Parlament vastu oma seisukoha hoonete energiatõhususe eelnõu osas, mille eesmärk on vähendada 2030. aastaks oluliselt Euroopa Liidu ehitussektori kasvuhoonegaaside heidet ja energiatarbimist ning muuta see 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Eluhoonete energiatõhususe klass peaks 2030. aastaks olema vähemalt E ja 2033. aastaks vähemalt D, seda skaalal A–G.

Ta osutas, et Euroopa Parlamendi plaani elluviimisel on mitmeid väljakutseid. «Üks oluline küsimus on kindlasti rahastus. Direktiivi eelnõu jõustumisel peab riik otsustama, milliste vahenditega saavutada kõigi hoonete praegusest kolm kuni viis korda suurem iga-aastane rekonstrueerimismaht,» selgitas Jaanisoo.

Renoveerimistempo peab olema ühtlane

Teise suurema väljakutsena tõi ta välja küsimuse, kuidas ehitusturg suurenevate renoveerimismahtudega kohaneda jõuab. «Renoveerimistempo kasv peab olema ühtlaselt jagunev ja järjepidev, et ehitusturg ja omanikud jõuaksid renoveerimise mahu kasvuga kohaneda. See on vajalik, et vältida väga suurt hinnatõusu ja tagada, et renoveerimistöid teevad hea võimekusega ettevõtjad,» toonitas asekantsler.