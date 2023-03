Toetused ei mõjuta enam edaspidi tööandjalt väljamõistetud hüvitise suurust

Praegu kehtiva töölepingu seaduse järgi võib tekkida olukord, kus töötaja asub koheselt uue tööandja juures kõrgema palgaga tööle ja hüvitist ei saagi välja mõista, sest töötajal nagu ei tekigi alust kahjunõudeks. Seetõttu jääb seadust rikkunud tööandja sisuliselt karistuseta ning seaduse kohaselt töötajale väljamõistetav hüvitis on kaotanud oma esialgse mõtte.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan-Hendrik Toomel on tulemusega rahul. «Töötaja ei pea edaspidi enam töövaidluskomisjonis või kohtus tõendama, millist kahju ta on töölepingu ebaseadusliku ülesütlemise tõttu saanud. Piisab kui töölepingu ülesütlemise tühisus on tuvastatud ning töövaidlusorgan mõistab tööandjalt välja hüvitise ebaseadusliku töölepingu lõpetamise eest. Maha ei arvestata sealt enam midagi.»