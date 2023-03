Uus maksutõus tulekul? Sundrenoveerimise nõude täitmiseks napib raha

Siin tuleb aru saada, et Euroopa Liidu üleselt on juba varem paika pandud lõppeesmärk, et aastaks 2050 peaks meie olemasolev hoonefond olema renoveeritud ja just selle nimel me tööd teeme. Praegu palju tähelepanu pälvinud direktiivi küsimus on omakorda praegu selles, millistes vahe-eesmärkides Euroopa-üleselt kokku suudetakse leppida, et jõuda mainitud 2050. aasta lõppeesmärgini. Ehk kui aastaks 2033 peaks olema D-energiaklassis kogu elamufondi keskmine primaarenergia tarbimine, nagu on kokku lepitud liikmesriikide lähenemises, siis selle eesmärgini jõudmine erineb oluliselt parlamendi ettepanekust renoveerida kõik eluhooned aastaks 2033 D-energiaklassi. Me ei tea täna, millise lahenduseni lõpuks jõutakse. Kui peale jääks liikmesriikide lähenemine, mida ka meie pooldame, siis ei tähendaks see, et absoluutselt iga hoone peaks olema kümne aasta pärast renoveeritud. Seda seetõttu, et kõrgema energiatõhususega (A-klassi) hooned kompenseerivad madalama energiaklassiga hooneid, seega oleks kogu meie hoonefondi keskmisena võimalik saavutada eluhoonete primaarenergia kasutuse vastavus D-klassiga. Sealt edasi töötame ikka Eesti pikaajalises rekonstrueerimisstrateegias välja toodud lõppeesmärgi nimel, millele oli viidatud ka ministri arvamusloos.