Circle K: negatiivsed teated pangandusest langetasid nafta hinda

Nädala jooksul liikus Brent toornafta hind Circle K andmetel maailmaturul vahemikus 73–84 dollarit barrelist. Sassi nentis, et viimastel kuudel on maailmaturu toornafta hinnad olnud üldiselt heitlikud, liikudes alates üles-alla valdavalt vahemikus 77–89 dollarit barreli kohta.

Toornafta maailmaturu hinda mõjutavad tema sõnul hetkel peamiselt neli suuremat tegurit – Venemaa-vastased sanktsioonid, muutused Hiina COVID-19 poliitikas, OPEC+ tootmismahtude prognoos ja kartus majanduslanguse ees. «Venemaa oli enne sanktsioonide jõustumist üks suurimatest Euroopa energiatoodetega varustajatest, kuid nüüd on Euroopa Liit peatanud pea kogu kütuse impordi Venemaalt. Vastusena on Venemaa teatanud plaanidest vähendada toornafta tootmist 0,5 miljoni barreli võrra päevas, mis tähendab riigi jaoks pea 5-protsendist tootmiskärbet,» kirjeldas Sassi sanktsioonide mõju pressiteates.

OPEC+ on Aasia nafta nõudluse osas tema sõnul pigem optimistlik. «Kuigi globaalses vaates teeb ka neid murelikuks kahanev naftatoodete nõudlus Euroopas ja USA-s, hoiavad nende hinnangul Aasia taastuvad mahud globaalse turu esimesel poolaastal siiski tasakaalus,» tõi Sassi välja. Ta nentis, et kuigi tasakaalu võib paigast ära viia Venemaa, kes on samuti OPEC+ liige, toornafta tootmise kärpeplaan, jättis OPEC+ oma uues prognoosis tootmismahud siiski muutmata.

Kütuste hinnad tõenäoliselt langevad

Ta lisas, et intressimäärade tõstmine on juba mõju avaldanud pangandussektorile – Silicon Valley Bank (SVB) oli esimene suurem pank, mis raskustesse sattus. Sassi sõnul on pangandussektoris toimuv on põhjustanud eri sektorites müügilaine ning puutumata ei ole jäänud ka energiasektor.