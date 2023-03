Menubänd Metallica ostis plaaditehase

Vinüülplaatide tehas Furnace Record Pressing (FRP) asub Virginia osariigis. Tehas osteti põhjusel, et bänd soovib hoogustada vinüülplaatide väljandmist. Osaluse tehases säilitavad ka selle asutajad.

Vinüülplaadid on andunud fännide seas populaarsed ning neid on ka varem FRP tehases toodetud.

Koostööd tehasega on tehtud ligi 15 aastat

Metallica laulja ja bändi asutaja James Hetfieldi sõnul on ost Metallicale oluline, kuid fännidele on see veelgi olulisem, sest tagab vinüülplaatide tootmise jätkusuutlikkuse.