Ehitusettevõtja: need on neli asja, mis hakkavad Eestis juhtuma, kui renoveerimisdirektiiv tuleb

4) Majatehased saavad rohkem tööd fassaadielementide tootmisel. Ajal, kui majatehastel on Põhjamaade turg suuresti praegu ära kukkunud, on see väga oluline. Täna käivad Eestis mitmes paigas pilootprojektid, kus piloteeritakse tehases toodetud seinaelementidega majade täielikku renoveerimist (esimene prototüüp tehti Tallinna Tehnikaülikooli kõrvale). Prototüübid on ka n-ö Tartu Annelinna tüüpi paneelmajade jt tüüpprojektide jaoks, mis peaks oluliselt vähendama objektil kuluvat tööaega ja tõstma aastaseid renoveerimismahte, jagades koormust ehitussektoris ühtlasemalt.

Tulles veel küsimuste juurde, siis tegelikult pole ka B- või A-klassi renoveerimine mingi ulme – see vajab vaid terviklikku lähenemist ja rohkem valmislahenduste pakkumist ehitusfirmadelt. KÜ juhatus ei pea suutma seda kõike ise välja mõelda. Paari aasta jooksul jõuame kindlasti sinna, kus KÜ lihtsalt ütleb, mis tüüpi paneelmaja neil on, ja neile tehakse standardne kompleksne pakkumus eri tasemel lahendustele. Protsess läheb kiiremaks ja ka palju kulutõhusamaks, kui see siiani on olnud.

Ma ei usu, et kusagil Eestis hakatakse vanu kortermaju massiliselt kokku lükkama. Kui seal on elanikud sees, siis renoveerida on ikkagi tunduvalt soodsam, kui hakata nullist uut maja ehitama. Kolhoosikeskuse kaheksa korteriga maja kõrval sellist alternatiivi ka muidugi pole.

Kui kiiresti odavam küttehind maja renoveerimise hinna tasa teeb?

Mul on isiklikult 39-ruutmeetrine üürikorter Mustamäel Vilde teel ja sama suur üürikorter Koplis Amburi tänaval. Vilde on renoveeritud, Amburi mitte. Talvel oli arvel näidatud küttekulu erinevus nii MWh-des kui ka rahaliselt üle kahekordne! Seega majanduslikult tasub renoveerimine ennast alati ära. Reeglina saab võetava pangalaenu sättida nii, et summa summaarum kommunaalide kulu aasta lõikes ei suurene, lihtsalt maja tehakse korda ja küttearvest tekkiv säästetud raha liigub pangalaenu tagastamiseks.

Samas on maja korras, sisekliima paranenud, toas soe ja kinnisvara väärtus suurenenud. See on elaniku vaade.