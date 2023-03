Akkermann tööandjatele: riigieelarve tuleb koomale tõmmata

Rahandusministri sõnul on peale valimisi hakatud rääkima ainult kärpimisest, olgu summaks 750 miljonit või miljard eurot. Samuti on jäänud kõlama soov jõuda tasakaalus eelarveni juba järgmisel aastal, ent sellist plaani pole tema sõnul olnud kellelgi ja eesmärk on jõuda eelarvetasakaaluni eelseisva nelja aasta jooksul, teatas rahandusministeerium.

Ministri sõnul eelistab ta rääkida pigem kokkuhoiust kui kärpest, mis tähendab kulude vähendamist ja välistab eelarvepositsiooni parandamise tulude tõusuga. Kulude järsust kärpimisest saadav kasu oleks kaheldav, sest see tõmbaks majandust koomale, lõhuks toimivaid struktuure ja külvaks ebakindlust. «Kiirustatult tehtud muudatustest võib palju kahju sündida,» sõnas Akkermann. Samuti lubas ta seista vastu tänavusele negatiivsele lisaeelarvele ja maksukoormuse tõusule.

«Ainus arutlusel olev maksumuudatus, mis oli ka Reformierakonna peamine valimislubadus, on kehtestada 700-eurone maksuvaba tulu määr, mis võtaks keskmise- ja mediaanpalga saajate õlult maha maksuküüru,» rääkis Akkermann.

Ministri sõnul peab riigieelarvestrateegias olema mitmeaastane plaan, kuidas püsikulusid ohjata ning jääda Euroopa Liidu taaskehtestatud eelarve baasreeglite juurde, kus riigieelarve aastane puudujääk sisemajanduse koguproduktist (SKP) võib ulatuda maksimaalselt 3 protsendini ja valitsussektori võlg kuni 60 protsendini SKP-st.

Ministri sõnul on viimastel aastatel riigieelarve puudujääki kaetud laenurahaga, mis on ka riigi võlakoormust kasvatanud. «Laenu võtmine on õigustatud kriisi ületamiseks, aga mitte jooksvate püsikulude katteks,» lisas ta.