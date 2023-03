ANALÜÜS ⟩ Väikeettevõtjad said Ukraina sõjaga pihta, aga teevad juba taas kasvuplaane

«Ettevõtjate käitumine ja rahastusvõimaluste otsimine on ka viimase 12 kuu jooksul järginud suures pildis endiselt tavalisi sektori tipphooaegu ning muid majandusaasta mustreid. Samuti on selge vahe ettevõtjate hoiakute vahel, kellel on 2008. aastal alanud suure majanduslanguse kogemus ning kellel mitte. Esimesed lülitusid kohe kiiresti niiöelda kriisirežiimile, ärevus ja ülekaalukalt mustade stsenaariumite nägemine iseloomustas pigem viimaseid,» selgitas krediidijuht.

«Eelmisel aastal oli ohumärke, näiteks alles hiljuti alustanud ettevõtete poolt faktooringu otsimine oli signaal ebakindlusest ja pigem võitlusest maksejõuliseks jäämise nimel. Aga praegu vajab lõviosa klientidest lisaraha mitte aukude lappimiseks, vaid arendusteks. On nii realistlikult ambitsioonikaid plaane kui ka kindlustunnet nende rahastamiseks ja elluviimiseks,» rääkis Gilden.

Sõda andis löögi, aga optimism püsib

«Eesti Panga statistika kohaselt on Eesti majanduses tervikuna ettevõtete kasumid viimasel ajal kasvanud. Samas vestlused väike- ja keskmiste ettevõtjatega viitavad, et sõja majandusmõjude välk selgest taevast on leidnud ühe piksevarda just nende kasumites ja rahapuhvrites – need näivad olevat kahanenud. Jääb mulje, et vähemalt osad Eesti väikeettevõtjad ja omanikud on võtnud Ukraina sõja majanduslöögi suuresti enda peale ning oma töötajaid sellest pigem säästnud,» selgitas Gilden.