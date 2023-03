Ensto avas Eestis ainulaadse elektritestimiskeskuse

300 000 eurot maksma läinud testimiskeskus on varasemast kordades täpsem ja aitab üles leida ka mikrodefektid, mis avalduksid alles pikema aja pärast. Kokkuvõttes aitab see ära hoida sadu kordi kallimat kahju, mis tekib elektriühenduse ajutisest katkemisest.

Suuk rõhutas, et senisest palju täpsem toodete testimine on elektrivõrgu puhul väga oluline. «Ainuüksi ühe maakaabli ühenduse remontimine võib tähendada ligi 5000 euro suurust kulu. Kui sellele lisandub elektrivõrgu rikkest tingitud elektrikatkestus, võivad kahjud olla veel kordades suuremad,» tõi Suuk näite.

Elektriku töö muutub ohutumaks

Lisaks tipptehnoloogiaga testimiskeskusele on Ensto Keila tehase fookuses ka aina nutikamate toodete väljatöötamine. «Oleme alustanud uue põlvkonna maakaabli ühenduste tootegrupiga, mis muudab elektrikute töö ohutumaks ja mugavamaks ning kaabliühendused töökindlamaks,» rääkis Suuk.

Esimene nähtav tulemus testimiskeskuse ja uue tootegrupi koosmõjust on tema sõnul see, et uutele liigpinge kaitsetele saab anda 100-protsendilise garantii.