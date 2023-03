Eesti tehnoloogiaettevõte Auve Tech müüs oma loodud auto Jaapanisse

Võrreldes Auve Techi Iseautoga on uue põlvkonna sõiduk teinud suure arenguhüppe.

«Uue põlvkonna autonoomne sõiduk MiCa on disainitud nägema ja tajuma kõike enda ümber 360 kraadi ulatuses,» ütles Auve Techi asutaja Väino Kaldoja. «Oleme auto arenduses lähtunud vajadusest tuua turvaoperaator sõidukist välja ning luua võimekus ühel operaatoril jälgida mitut sõidukit korraga.»

Kaldoja ja Jaapani suursaadik Matsumura Yukihiko kinnitasid kolmapäeval sõidukile viimase sümboolse detaili ning sõiduk saadeti lennutranspordiga Jaapani poole teele. «See, et Eesti inseneride arendustöö vili on Jaapanis konkurentsis, on suur kompliment kogu Eesti riigile,» lisas Matsumura.