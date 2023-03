Kreml nõuab ettevõtetelt sõjamaksu

Riikliku uudisteagentuuri Tass andmetel ütles Venemaa rahandusministri asetäitja Aleksei Sasanov, et aprilli alguses määratakse täpselt kindlaks, kui palju raha tuleb kokku koguda ja kui kõrge on tulevane maks, mida teatud ettevõtetelt küsitakse. Näiteks nafta- ja gaasisektoris tegutsevatelt ettevõtetelt ei plaanita raha küsida.

Ametlikult rõhutab Moskva pidevalt, et tegemist on vabatahtliku ühekordse maksega. Mõned vaatlejad on selle suhtes siiski kahtleval seisukohal ja ettevõtete esindajad on juba väljendanud oma kriitikat plaani suhtes. Valitsusvälises meedias räägitakse korduvalt sõjamaksust, millega Moskva juhtkond tahab osaliselt täita auku riigieelarves.