Riigikokku valitud Irja Lutsar: huntide ühiskond ei toimi

Teadusnõukogu juhina töötates nägi ta, millised probleemid on Eesti meditsiinis ja sotsiaalsüsteemis ning ühiskonnas laiemalt. «Need oli teada aga kõik olid nagu vaiba alla pandud,» ütles Lutsar. Näiteks arstiabi pole maapiirkondades tema hinnangul piisavalt hästi kättesaadav.

Erakonnaga Eesti200 liitus ta seetõttu, et tal on parempoolne maailmavaade, kuid ta arvab, et ka nõrgemaid peab aitama. «Huntide ühiskond ei toimi,» ütles Lutsar.

Asub Riigikokku tööle

Lutsar kinnitas, et asub Riigikogusse tööle, kuid ütles, et ministriks ta ei hakka. «Ma pean kriitiliselt vaatama iseenda sisse, kas ma saan sellega hakkama. Ma arvan, et need ajad, kui oleks sellega hakkama saanud, on mööda läinud. Paratamatult, vanus teeb oma töö,» selgitas ta. Ta on 68-aastane.

Lutsar sai Riigikogu valimistel Eesti 200 nimekirjas kandideerides üle 3500 hääle. Saatejuhi küsimuse peale, mis selle tulemuse tõi, vastas Lutsar, et inimesed on tema varasemat tegevust tähele pannud. «Ega ma tänavakampaaniat ei teinud,» ütles Lutsar ning lisas, et mitmed temaga koos kandideerinud inimestest Tartu- ja Jõgevamaa valimispiirkonnast tegid valituks saamiseks tänavakampaaniat.