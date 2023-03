Kas uus inflatsiooniliider? Argentinas tõusid hinnad aastaga üle kahe korra

Lõuna-Ameerika riigi aastane inflatsioonimäär tõusis esimest korda pärast 1991. aastat üle 100 protsendi, mis on märk sellest, kuidas riigi valitsus ei ole suutnud taltsutada majandust räsinud hinnasurvet, kirjutas Financial Times.

Statistikaameti andmetel tõusid hinnad veebruaris 6,6 protsenti, viies 12 kuu näitaja 102,5 protsendini. See oli kiireim tempo pärast seda, kui Argentina 1990. aastate alguses hüperinflatsiooniga seotud kriisist välja tuli.

Riigis läbiviidud küsitlused on järjekindlalt näidanud, et argentiinlaste seas on peamiseks murekohaks inflatsioon, millele järgnevad korruptsioon ja vaesus.

Inflatsiooninäitajad tulid president Alberto Fernándezi vasaktsentristliku administratsiooni jaoks keerulisel ajal, mil nad lootsid leevendada valijatele avaldatavat hinnasurvet enne oktoobris toimuvaid valimisi.

Hüppeliselt tõusvaid hindu on suures osas seostatud keskpanga rahatrükkimise hooga, aga ka Venemaa sõjaga Ukrainas. Keskpanga andmetel on Fernándezi esimese kolme ametiaasta jooksul avalikus ringluses oleva raha hulk neljakordistunud.

Hinnatõusud sundisid veebruari alguses keskpanka laskma välja ka senisest suurema nominaaliga, 2000-peesose rahatähe. Selle väärtus jääb siiski kõigest alla kümne euro. Peeso kurss on aastaga euro suhtes kukkunud üle 80 protsendi, kuid siiski pole tegu odava riigiga. Hinnad on seal pea Eesti tasemel. Neljaliikmelisel perel kulub Numbeo andmetel ilma rendi- või laenukuludeta kuus ligi 1400 eurot. Keskmise tasemega restoranis maksavad praed üle 10 euro ja odavamates kõrtsides saab pooleliitrise õlle 2-3 euroga. Samas on umbes 40 protsenti odavam nende kuulus veiseliha. Enamike töötajate palgad jäävad 500-1000 euro vahele.

Argentina uus rahatäht. Foto: -

Majandusteadlased ennustavad, et inflatsioon püsib 2023. aasta jooksul visalt kõrge ning on skeptilised valitsuse meetmete tõhususe suhtes selle taltsutamiseks. Precios Justos ehk «Õiglased hinnad» nime all tuntud riiklik hinnakontrolliskeem on detsembrini ajutiselt külmutanud enam kui 1700 kauba maksumuse. Arvestades Argentina majanduse äärmist tasakaalustamatust, pole sellest aga piisanud hinnatõusu jahutamiseks. Sarnastest 2021. aastal kehtestatud hinnakontrollist ei piisanud hüppeliselt tõusvate hindade peatamiseks ning tarbijate meeleolu on jätkuvalt halvenenud.