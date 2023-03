Prantsuse prügivedajad panevad pensionireformile viimase hetkeni vastu

Arvamusküsitluste järgi on kaks kolmandikku prantslastest vastu reformile, mille järgi tõuseb pensioniiga 62 eluaastalt 64-ni, pikeneb täispensioniks nõutav tööstaaž ja tühistatakse osa avasektori töötajatele ette nähtud privileege.

Hoolimata kaks kuud kestnud meeleavaldustest ja streikidest on president Emmanuel Macroni eelnõu parlamendi heakskiidu lävel.

Kolmapäeval korraldati mitmes Prantsusmaa paigas taas meeleavaldusi. Politsei teatel oodatakse tänavatele 650 000 kuni 850 000 meeleavaldajat, mida on oluliselt vähem kui läinud nädalal.

Pariisi tänavatele on kuhjunud umbes 7000 tonni prahti, mis on tekitanud ärevust turistides ja restoraniomanikes. Ehkki pooles Pariisis veavad prügi erafirmad, on sealgi prügivedu raskendatud, kuna kahes olulises jäätmepõletusjaamas käib streik.