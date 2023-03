Veerand Eesti Energia universaalteenuse klientidest on loobunud

Eesti Energia pressesindaja Mattias Kaiv ütles, et kui sügisel viidi kliendid universaalteenusele üle automaatselt, juhul kui see oli nende kehtivast paketist soodsam, siis nüüd, kui turg pakub universaalteenusest taas soodsamat hinda, tuleb klientidel soodsama hinna saamiseks ise tegutseda.

"Selleks, et see protsess klientide jaoks võimalikult lihtsaks teha, saatis Eesti Energia möödunud nädalal ligikaudu 200 000 universaalteenuse kliendile pakkumise universaalteenusest lahkumiseks," märkis Kaiv ja lisas, et aasta algusest alates on universaalteenusest lahkunud üle 60 000 Eesti Energia kliendi, kellest üle poole on valinud fikseeritud paketi.