Türgi otsus toob Venemaal importkaupade 50-protsendilise kallinemise

Türgi rahvusvaheliste vedajate liidu asejuht kinnitas, et kõikidele kaupadele, olenemata lähteriigist, kehtivad sarnased reeglid: kui need on Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas, siis neid ka läbi ei lasta.

Millised variandid siin Venemaa jaoks oleksid? Esimesena toob väljaanne välja võimaluse, et sihtriigina ei märgita enam Venemaa, vaid mõni teine riik, mis riskib aga sellega, et teda hakatakse pidama Venemaa transiidimaaks. See suurendab transpordikulu ning ka tarneajad pikenevad, kuid kaubad siiski jõuaksid kohale.

Teise võimalusena toob väljaanne välja teoreetilise võimlause, et vedajad toovad kaubad jätkuvalt läbi Türgi, aga omal vastutusel. Nagu kinnitas väljaandele analüütik Deniss Rakša, ei peatanud Türgi mitte füüsilist transiiti, vaid tollivormistused.

Väljaande kinnitusel on ka kolmas võimalus: kaubad jõuavad Türki ning saadetakse sealt Venemaale uute kaubakoodidega, mida sanktsioonide nimekirjas ei ole. Seda meetodit kasutati ka varem tollimaksude vähendamise eesmärgil.