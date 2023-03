Pangaaktsiate tuules jätkub nafta järsk odavnemine, hind kukkus 15 kuu madalaimale tasemele

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi rääkis, et maailmaturgude toornafta hinnad on viimase kolme kuu jooksul olnud väga volatiilsed, kõikudes 78-89 dollari vahemikus barreli eest. «Reaktsioonina maailmaturu hindade langusele, langes Eesti tanklates mootorikütuse jaehind juba veebruari alguses, mil toornafta barrel maksis sarnaselt umbes 80 dollarit. Peale seda on nafta hinnad püsinud valdavalt kõrgemal tasemel, kuid jaehindadesse see tõus jõudnud ei ole. Seega mootorikütuse jaehinnad on viimaste kuude vältel reageerinud küll maailmaturu hinnalangusele, kuid maailmaturu vahepealne hindade tõus Eesti jaehindades kajastunud ei ole,» selgitas Sassi, miks hinnad praegu tanklates ei muutu.