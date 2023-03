Luminori peaökonomist: palgad kasvavad kiiremini kui hinnad

«Ettevõtjad varusid talvel raha selleks, et maksta väga suuri energiaarveid, aga neid ei tulnud,» ütles Uusküla. Seega võib eeldada, et ettevõtetel on nüüd vaba raha, mida kasutada investeeringuteks, selgitas ta.

Ta lausus, et talv oli erakordselt soe ning seetõttu on energiahinnad langenud. Abi on olnud ka valitsuse meetmetest, mis on eratarbijatele ja väikeettevõtjatele hinda alandanud.

Tööpuudus on Uusküla sõnul väga madal ja tööandjad on töökohti on alles hoidnud. Ta usub, et paljud ettevõtted on koroonakriisist õppinud ning saavad aru, et kui praegu töötajaid koondada, siis on hiljem keeruline uut personali leida.

Intressid enam palju ei tõuse

«Suurem osa intressitõusust on möödas,» ennustas Uusküla. Ta ei prognoosinud, kas Euroopa Keskpank tõstab või langetab lähipäevadel intresse, kuid usub, et suurt tõusu enam oodata pole.

Loe pikemalt Äripäeva veebist.