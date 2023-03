Kas lõpuks õnnestub? ⟩ Soome Olkiluoto 3 tuumajaamas proovitakse tänasest taas elektrit toota

Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et tuumajaama omaniku Teollisuuden Voima (TVO) teatel peaks elektrijaam saavutama täisvõimsuse juba täna õhtul. Täisvõimusel katab 1600 MW reaktor umbes 14 protsenti Soome elektrivajadusest, Eesti tänast tarbimist ületab see aga ligi poolteist korda. Paistab, et elektribörsil lisanduva võimusega ei arvestatud, sest elekter maksab täna ligi poole enam kui eile.